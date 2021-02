Ministero decide stop alle U-Mask per “potenziali rischi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministero della Salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro dal mercato per le mascherine U-Mask.La decisione è presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine erano state validate come dispositivi medici da un laboratorio che era privo di autorizzazione.Pertanto, il Ministero sottolinea che le U-Mask non possono Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildella Salute ha disposto loalla vendita e il ritiro dal mercato per le mascherine U-.La decisione è presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine erano state validate come dispositivi medici da un laboratorio che era privo di autorizzazione.Pertanto, ilsottolinea che le U-non possono

