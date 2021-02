Minacce a Liliana Segre | la Procura di Milano apre un’inchiesta La Polizia postale identificherà gli autori dei vergognosi post comparsi ieri sui social

pietroraffa : *(askanews) Vaccini: a Milano indagine per minacce aggravate a Liliana Segre. Fascicolo contro ignoti: via a verifi… - Agenzia_Ansa : Avviata un'indagine, con l'ipotesi di reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale, per id… - repubblica : Minacce a Liliana Segre, la procura di Milano indaga: 'Ipotesi odio razziale' - magaolimpia : RT @GiovanniAgost20: La Polizia postale, coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, sta indagando, con l'ipotesi… - cllpls99 : RT @CaputaLuca: La Polizia Postale sta identificando tutti gli autori dei commenti vergognosi nei confronti di Liliana Segre. Saranno accu… -

- - > Leggi AncheSegre si vaccina e sui social ricevee insulti: aperta un'indagineE' dal novembre 2019, dopo una serie diricevute via web, cheSegre vive infatti sotto scorta. Ma non per questo rinuncia a portare, nonostante l'età avanzata, la sua testimonianza di ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) – ‘Cosa rispondo agli insulti e le minacce per il vaccino? Non ho nulla da dire a chi odia’. Così la senatrice Liliana Segre all’Adnkronos, in merito alle minacce e agli ...La senatrice a vita Liliana Segre vive sotto scorta per le minacce ricevute sui social, e non solo, dal novembre 2019. Adesso, dopo aver ricevuto la ...