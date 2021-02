Milleproroghe | Tributaristi | discriminazione professionisti da emendamento a decreto

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Tributaristi

Italia Oggi

...che l'Agenzia delle entrate ha fornito a fine novembre all'Istituto nazionale dei. In ... fino alla presentazione dell'emendamento al. ......che l'Agenzia delle entrate ha fornito a fine novembre all'Istituto nazionale dei. In ... fino alla presentazione dell'emendamento al. ...Questa la prima reazione del presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) e vice presidente vicario di Confassociazioni, Riccardo Alemanno. L'intervento al dl milleproroghe infatti limita la ...Proroga degli adempimenti per i professionisti malati o in quarantena. Questo vale per “gli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei ...