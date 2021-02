Milik Juventus, può arrivare a Torino: spunta la clausola che riapre tutto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milik Juventus – Milik nonostante il passaggio in Ligue 1 al Marsiglia potrebbe comunque arrivare in estate alla cifra di 12 milioni di euro. L’attaccante classe 1994 è un noto obiettivo dei bianconeri che potrebbero già chiudere l’affare in estate, a fine stagione. Nel contratto stipulato con i francesi c’è una clausola di 12 milioni esercitabile già a fine stagione, così da chiudere, definitivamente, un affare che va avanti da lungo tempo. Milik Juventus, clausola da 12 milioni Arrivato in Francia, in Ligue 1, a gennaio Milik potrebbe già cambiare squadra nella prossima stagione. Cercato dalla Juventus già lo scorso anno il polacco ha sempre gradito le lusinghe bianconere tanto che per un certo momento aveva detto sì ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 febbraio 2021)nonostante il passaggio in Ligue 1 al Marsiglia potrebbe comunquein estate alla cifra di 12 milioni di euro. L’attaccante classe 1994 è un noto obiettivo dei bianconeri che potrebbero già chiudere l’affare in estate, a fine stagione. Nel contratto stipulato con i francesi c’è unadi 12 milioni esercitabile già a fine stagione, così da chiudere, definitivamente, un affare che va avanti da lungo tempo.da 12 milioni Arrivato in Francia, in Ligue 1, a gennaiopotrebbe già cambiare squadra nella prossima stagione. Cercato dallagià lo scorso anno il polacco ha sempre gradito le lusinghe bianconere tanto che per un certo momento aveva detto sì ...

