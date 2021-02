Milano, marocchino in auto investe un agente e crea il panico tra i passanti: incidenti a raffica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un anno di indagini. Si fa luce sui momenti di alta tensione nelle strade di Milano. La vicenda ha avuto molto risalto e adesso arriva l’accusa di tentato omicidio. La ricostruzione dei fatti: un giovane immigrato travolge un poliziotto con la sua auto. E gli provoca lo schiacciamento e la frattura della tibia. Durante la sua folle fuga dà vita a diversi incidenti e terrorizza automobilisti e pedoni. Gli agenti lo arrestato e ora deve rispondere all’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. panico nelle strade di Milano L’immigrato marocchino è alla guida di una Renault. Gli agenti della volante gli intimano di fermarsi. Lui, invece, accelera. L’inseguimento va avanti per chilometri e rischia di avere conseguenze pesantissime. Infatti il giovane ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un anno di indagini. Si fa luce sui momenti di alta tensione nelle strade di. La vicenda ha avuto molto risalto e adesso arriva l’accusa di tentato omicidio. La ricostruzione dei fatti: un giovane immigrato travolge un poliziotto con la sua. E gli provoca lo schiacciamento e la frattura della tibia. Durante la sua folle fuga dà vita a diversie terrorizzamobilisti e pedoni. Gli agenti lo arrestato e ora deve rispondere all’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.nelle strade diL’immigratoè alla guida di una Renault. Gli agenti della volante gli intimano di fermarsi. Lui, invece, accelera. L’inseguimento va avanti per chilometri e rischia di avere conseguenze pesantissime. Infatti il giovane ...

