Milano, il ristorante paga il medico, paga i tamponi per i clienti e fa cenare i negativi: chiusura e multa – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per opporsi pacificamente alle norme che richiedono la chiusura dopo le 18:00, un ristorante ha deciso di offrire il tampone a chi viene a cena. Ma non è finita bene. Non è nuovo a proteste simili il ristorante milanese “La Parilla” che negli ultimi giorni ha messo su un’iniziativa singolare, offrendo il test del tampone L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per opporsi pacificamente alle norme che richiedono ladopo le 18:00, unha deciso di offrire il tampone a chi viene a cena. Ma non è finita bene. Non è nuovo a proteste simili ilmilanese “La Parilla” che negli ultimi giorni ha messo su un’iniziativa singolare, offrendo il test del tampone L'articolo proviene da Leggilo.org.

BoeuccMilano : Siamo il più antico ristorante di Milano... scopri sulla ns pagina FB la storia dell’ossobuco! ?? Tavoli limitati,… - antoniofelix77 : RT @GabryHouse1: 'Nascerà qui al ristorante Drago orientale, ritrovo di circensi, e sarà per sempre una #AttivitàIrrilevante” Milano 1908 #… - emififty : RT @GabryHouse1: 'Nascerà qui al ristorante Drago orientale, ritrovo di circensi, e sarà per sempre una #AttivitàIrrilevante” Milano 1908 #… - GianniIglesias : RT @GabryHouse1: 'Nascerà qui al ristorante Drago orientale, ritrovo di circensi, e sarà per sempre una #AttivitàIrrilevante” Milano 1908 #… - Enzo54847297 : RT @GabryHouse1: 'Nascerà qui al ristorante Drago orientale, ritrovo di circensi, e sarà per sempre una #AttivitàIrrilevante” Milano 1908 #… -