Milano doma Maccabi 87-68

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Olimpianon smette di vincere. Dopo il trionfo in Coppa Italia, le Scarpette Rosse si ripetono in Eurolega battendo agevolmente gli israeliani del87-69. Serata speciale per Rodriguez che supera i 3000 punti nel torneo continentale. Prossimo appuntamento lunedi al Forum contro i russi dello Zenit. Olimpia87-69: che partita è stata? Seppur priva di Brooks e Leday,mette subito le cose in chiaro con un ottimo inizio di Shields e una difesa che non concede nulla agli avversari. Completano l’opera le triple di Micov e Roll che segnano il primo vantaggio al termine del primo quarto. Nel secondo quarto, la musica non cambia con i meneghini che vanno all’intervallo avanti 39-27. Nella ripresa si assiste ad un ritorno degli avversari che tornano vicini ai ...