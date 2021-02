BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, coppia di bulgari ruba bancomat ad un'anziana al supermercato e fa shopping - bolartur : RT @leggoit: Milano, coppia di bulgari ruba bancomat ad un'anziana al supermercato e fa shopping - leggoit : Milano, coppia di bulgari ruba bancomat ad un'anziana al supermercato e fa shopping - pazzesca_milano : RT @TZistopGFisnot: La verità è che per quanto possano piacere i prelemi e gli zengavó, ora la coppia più bella della casa è la loro. #tz… - pazzesca_milano : RT @tommyeoppy: #NoStefyNoGf e mi dispiace dirlo, ma di una coppia si può fare a meno, senza una queen non si manda avanti il regno #tzvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano coppia

Leggo.it

Unadi cittadini bulgari è stata arrestata dai Carabinieri diper tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. In particolare, i militari in servizio a Vimodrone (Mi) hanno ...Intanto un divertentissimo video di Colapesce e Dimartino,di Big in gara al Festival, dice ... Quando ho sentito il bisogno di una voce femminile, ho pensato a lei: vive frae Londra, è ...La scoperta del film è la coppia comica formata da Bisio e Tortora ... I nostri personaggi raccontano le differenze fra Roma e Milano senza trasformarle in ostilità, e avolte sono proprio queste ...Una coppia di cittadini bulgari è stata arrestata dai Carabinieri di Milano per tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. In particolare, i militari in servizio ...