Milan, Theo Hernandez: «Voglio diventare il terzino più forte del mondo» – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Theo Hernandez si è raccontato in una lunga intervista a Dazn Intervistato da DAZN, Theo Hernandez ha così parlato del proprio gioco e della sua avventura al Milan: «Correre verso l’area avversaria palla al piede? E’ una giocata che tengo, ammetto che quando parto penso di andare a fare gol». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 terzino MIGLIORE – «Maldini dice che devo diventare uno dei migliori terzini del mondo e lo penso anche io, credo che con il lavoro che sta facendo me lo stia meritando. Ma non sono ancora arrivato a quel momento, devo lavorarci ancora un po’ ma spero di riuscirci. Chi migliore di me? Mi concentro su me stesso, poi sarà la gente a giudicare». L’ESULTANZA DELLA TELEFONATA – «Rappresentava ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)si è raccontato in una lunga intervista a Dazn Intervistato da DAZN,ha così parlato del proprio gioco e della sua avventura al: «Correre verso l’area avversaria palla al piede? E’ una giocata che tengo, ammetto che quando parto penso di andare a fare gol». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24MIGLIORE – «Maldini dice che devouno dei migliori terzini dele lo penso anche io, credo che con il lavoro che sta facendo me lo stia meritando. Ma non sono ancora arrivato a quel momento, devo lavorarci ancora un po’ ma spero di riuscirci. Chi migliore di me? Mi concentro su me stesso, poi sarà la gente a giudicare». L’ESULTANZA DELLA TELEFONATA – «Rappresentava ...

