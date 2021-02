Milan, senti Tuchel: “Tomori ha un potenziale importante, per ora non ci penso” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha risposto così ad una domanda in conferenza stampa sul possibile ritorno di Fikayo Tomori Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Thomas, allenatore del Chelsea, ha risposto così ad una domanda in conferenza stampa sul possibile ritorno di FikayoPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, senti #Tuchel: '#Tomori ha un potenziale importante, per ora non ci penso' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Ibra, senti Braida: “Io a Sanremo non ti ci avrei fatto andare...”: Ibra, senti Braida: “Io a Sanremo non ti ci avr… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: #Ibra, senti #Braida: “Io a #Sanremo non ti ci avrei fatto andare...” - Gazzetta_it : #Ibra, senti #Braida: “Io a #Sanremo non ti ci avrei fatto andare...” -