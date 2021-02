Milan, razzismo contro Ibrahimovic: le scuse della Stella Rossa dopo la gara di Europa League (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel 2021 sentir parlare ancora di razzismo fa venire i brividi.Milan-Inter, Capello incorona Conte: “Ecco la chiave della risalita nerazzurra. Uomini derby? Lukaku, Barella, Hakimi…”Il Milan si lascia sfuggire un'occasione d'oro contro la Stella Rossa, brava per parte sua a crederci fino in fondo ed a conquistare il pari in zona Cesarini. Nel corso del match di Europa League però è accaduto l'impensabile: Zlatan Ibrahimovic è stato vittima di alcuni spiacevoli insulti di matrice razzista. Non dovrebbero accadere episodi del genere in nessun contesto, ma specialmente nel corso di una competizione europea che mette in contatto club con tradizioni, giocatori e modus operandi molto diversi tra di loro. Importante ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel 2021 sentir parlare ancora difa venire i brividi.-Inter, Capello incorona Conte: “Ecco la chiaverisalita nerazzurra. Uomini derby? Lukaku, Barella, Hakimi…”Ilsi lascia sfuggire un'occasione d'orola, brava per parte sua a crederci fino in fondo ed a conquistare il pari in zona Cesarini. Nel corso del match diperò è accaduto l'impensabile: Zlatanè stato vittima di alcuni spiacevoli insulti di matrice razzista. Non dovrebbero accadere episodi del genere in nessun contesto, ma specialmente nel corso di una competizione europea che mette in contatto club con tradizioni, giocatori e modus operandi molto diversi tra di loro. Importante ...

