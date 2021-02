Milan, parla l’ex Braida: “L’arrivo di Ibrahimovic ha dato una scossa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’arrivo di Ibrahimovic ha dato una scossa elettrica all’ambiente. Zlatan è un trascinatore, con il suo modo di fare, carica tutti e i giovani ne hanno tratto beneficio. Così la crescita è stata veloce“. È questo il pensiero dell’ex dirigente rossonero, Ariedo Braida, in merito alla situazione del Milan in vista del derby contro l’Inter che potrebbe decidere la corsa al titolo. “Tonali? Ha bisogno ancora di tempo. A Brescia mi aveva impressionato, al Milan forse gli pesa la maglia. Ma va aspettato” ha chiosato Braida. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) “dihaunaelettrica all’ambiente. Zlatan è un trascinatore, con il suo modo di fare, carica tutti e i giovani ne hanno tratto beneficio. Così la crescita è stata veloce“. È questo il pensiero deldirigente rossonero, Ariedo, in merito alla situazione delin vista del derby contro l’Inter che potrebbe decidere la corsa al titolo. “Tonali? Ha bisogno ancora di tempo. A Brescia mi aveva impressionato, alforse gli pesa la maglia. Ma va aspettato” ha chiosato. SportFace.

