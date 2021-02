Milan, Donnarumma parla del derby: “Dobbiamo fare una grande gara, sogno il gol vittoria di Ibra” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del derby contro l’Inter, in programma domenica 21 febbraio: “Siamo consapevoli che per vincere Dobbiamo fare una grande prestazione. C’è tanta emozione, mancava da tanto un derby con le squadre ai vertici della classifica. Siamo entusiasti – ha proseguito il portiere, che ha concluso – Cosa vedo se chiudo gli occhi? Un gol di Ibrahimovic che decide il match“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il portiere delGianluigiè intervenuto ai microfoni di Sky Sport perre delcontro l’Inter, in programma domenica 21 febbraio: “Siamo consapevoli che per vincereunaprestazione. C’è tanta emozione, mancava da tanto uncon le squadre ai vertici della classifica. Siamo entusiasti – ha proseguito il portiere, che ha concluso – Cosa vedo se chiudo gli occhi? Un gol dihimovic che decide il match“. SportFace.

AntoVitiello : #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il… - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - PianetaMilan : #UEL - #StellaRossaMilan, #Donnarumma: 'Non è finita, ce la giochiamo a Milano' - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Donnarumma: 'Chiudo gli occhi e immagino il derby: spero lo decida Ibrahimovic' - Jack91x : RT @sportface2016: #Milan, #Donnarumma parla del derby: “Dobbiamo fare una grande gara, sogno il gol vittoria di #Ibra” -