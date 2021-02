Milan, Donnarumma: “Giocheremo un grande derby. Scudetto? Obiettivo primario è la Champions” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il derby di domenica contro la capolista Inter dirà molto sulle prospettive del Milan in chiave Scudetto. I rossoneri dopo la partita di Belgrado con la Stella Rossa vogliono riscattarsi anche perchè la sconfitta sul terreno dello Spezia brucia ancora. Il portiere Gigio Donnarumma suona la carica:"Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica", ha affermato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - "Siamo tutti entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per provare a portare a casa il risultato. Credo che faremo una grande partita e se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa gara", le parole del portiere rossonero.caption id="attachment 1075769" align="alignnone" width="4134" Donnarumma (getty ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi domenica contro la capolista Inter dirà molto sulle prospettive delin chiave. I rossoneri dopo la partita di Belgrado con la Stella Rossa vogliono riscattarsi anche perchè la sconfitta sul terreno dello Spezia brucia ancora. Il portiere Gigiosuona la carica:"Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva uncon questa classifica", ha affermato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - "Siamo tutti entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per provare a portare a casa il risultato. Credo che faremo unapartita e se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa gara", le parole del portiere rossonero.caption id="attachment 1075769" align="alignnone" width="4134"(getty ...

