Ultime Notizie dalla rete : Migranti inverno Migranti, l'inverno della rotta balcanica Il reportage nella zona dove è in corso una gravissima crisi umanitaria per i tanti respinti dalla Croazia che vivono in condizioni precarie in campi ...

Tutte le falle (anche per l'Italia) del piano Ue sui migranti ...inverno, ma c'è un problema: non è ovviamente possibile creare dal nulla un sistema di accoglienza per un numero qualsiasi di persone visto e considerato che sono ancora 15.000 i rifugiati e migranti ...

Migranti, la ripresa degli sbarchi: +30% Il Sole 24 ORE La lezione della Colombia coi migranti venezuelani può servire anche a noi (e il Papa l’ha capito) È difficile dare torto a Papa Francesco, l’unico che – almeno in Italia – ha dato risalto alla sanatoria colombiana per un milione di immigrati “clandestini” venezuelani. Domenica scorsa infatti Bergo ...

La coppa del mondo dei lavoratori migranti Nel 2022 il Qatar ospiterà la coppa del mondo di calcio. Per la prima volta, la fase finale del torneo si disputerà nel Golfo e in inverno. L'emirato si sta preparando al meglio, con la costruzione di ...

