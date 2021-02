Meteo weekend, le previsioni di sabato 20 e domenica 21 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le condizioni Meteo si preannunciano sempre più stabili e miti salvo nuvolosità, a tratti compatta, al Nord. L'alta pressione sta guadagnando terreno e sulle regioni del Centro-Sud le condizioni Meteo saranno decisamente soleggiate o al massimo disturbate dal transito di nuvolosità modesta. Questa evoluzione Meteo potrebbe non subire significative variazioni fino all’inizio di marzoAria di primavera nel weekendIl fine settimana si preannuncia con l'alta pressione stazionata sul Mediterraneo. Confermato da diversi giorni l'arrivo di un promontorio di origine africana proprio nel cuore di febbraio, Il Meteo quindi sarà stabile e mite, un vero e proprio anticipo di primavera che potrebbe durare per buona parte dell'ultima decade di febbraio. La situazione ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le condizionisi preannunciano sempre più stabili e miti salvo nuvolosità, a tratti compatta, al Nord. L'alta pressione sta guadagnando terreno e sulle regioni del Centro-Sud le condizionisaranno decisamente soleggiate o al massimo disturbate dal transito di nuvolosità modesta. Questa evoluzionepotrebbe non subire significative variazioni fino all’inizio di marzoAria di primavera nelIl fine settimana si preannuncia con l'alta pressione stazionata sul Mediterraneo. Confermato da diversi giorni l'arrivo di un promontorio di origine africana proprio nel cuore di, Ilquindi sarà stabile e mite, un vero e proprio anticipo di primavera che potrebbe durare per buona parte dell'ultima decade di. La situazione ...

