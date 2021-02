Meteo verso anticipo di primavera. Ecco quanto caldo avremo sull’Italia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le condizioni Meteo sull’Italia si accingono a mostrare un vero e proprio assaggio di primavera. Già da alcuni giorni la colonnina di mercurio è salita, nonostante gli ultimi scampoli di freddo con gelate notturne sulle pianure del Nord, ma nei prossimi giorni avremo un ulteriore aumento delle temperature. Le anomalie di temperatura al suolo previste per l’inizio di settimanaL’aumento della pressione sulla nostra Penisola sarà notevole sia al suolo che in quota e questo andrà a creare un vero e proprio muro alle perturbazioni. Un promontorio anticiclonico, dalle radici subtropicali, si ergerà sull’Italia e fino al Centro Europa. Il flusso caldo in quota alimenterà l’anticiclone e pertanto il tepore sarà assoluto protagonista nel weekend. L’aumento termico interesserà un po’ tutta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le condizionisi accingono a mostrare un vero e proprio assaggio di. Già da alcuni giorni la colonnina di mercurio è salita, nonostante gli ultimi scampoli di freddo con gelate notturne sulle pianure del Nord, ma nei prossimi giorniun ulteriore aumento delle temperature. Le anomalie di temperatura al suolo previste per l’inizio di settimanaL’aumento della pressione sulla nostra Penisola sarà notevole sia al suolo che in quota e questo andrà a creare un vero e proprio muro alle perturbazioni. Un promontorio anticiclonico, dalle radici subtropicali, si ergeràe fino al Centro Europa. Il flussoin quota alimenterà l’anticiclone e pertanto il tepore sarà assoluto protagonista nel weekend. L’aumento termico interesserà un po’ tutta ...

