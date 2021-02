Meteo Italia al 5 marzo, ultimi sussulti dell’INVERNO (Di venerdì 19 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo procedendo spediti verso la Primavera e le condizioni Meteo evidenziano i primi accenni di un cambiamento di circolazione che dovrebbe sancire l’inizio della nuova stagione. L’Atlantico, in realtà mai totalmente domo nemmeno quando il gelo siberiano ha provato a forzare la mano, si prenderà una bella rivincita e l’accelerazione del flusso zonale potrebbe avere ripercussioni di varia natura. Cominciamo col dire che il rafforzamento del Vortice Polare, sostanziale e inaspettato, si rivelerà essenziale nel pilotare il quadro Meteo climatico delle prossime settimane. Prima che il condizionamento si propaghi verso il suolo, potrebbe esserci spazio per una manovra invernale niente male e stiamo parlando della strutturazione di un blocco anticiclonico foriero di nuove azioni fredde lungo i ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo procedendo spediti verso la Primavera e le condizionievidenziano i primi accenni di un cambiamento di circolazione che dovrebbe sancire l’inizio della nuova stagione. L’Atlantico, in realtà mai totalmente domo nemmeno quando il gelo siberiano ha provato a forzare la mano, si prenderà una bella rivincita e l’accelerazione del flusso zonale potrebbe avere ripercussioni di varia natura. Cominciamo col dire che il rafforzamento del Vortice Polare, sostanziale e inaspettato, si rivelerà essenziale nel pilotare il quadroclimatico delle prossime settimane. Prima che il condizionamento si propaghi verso il suolo, potrebbe esserci spazio per una manovra invernale niente male e stiamo parlando della strutturazione di un blocco anticiclonico foriero di nuove azioni fredde lungo i ...

