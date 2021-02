Meteo impazzito? Macché | andiamoci piano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In questi giorni ne stiamo leggendo di tutti i colori. E’ vero, arriverà un anticipo primaverile in grande stile e anche stavolta dovremo fronteggiare un’Alta Pressione africana più che mai vogliosa di riprendersi lo scettro del comando. Ilnon èMa vogliamo una risposta alla seguente domanda: quante volte, nel corso dell’Inverno, avete sentito parlare di Anticiclone africano? Per chi avesse perso il conto, non per quantità ma proprio perché si possono contare sulle dita di una mano, ne abbiamo parlato una sola volta. Tra l’altro proprio nel mese di febbraio, prima che arrivasse l’ondata di gelo. A questo punto l’altra domanda è: perché sostenere che il? Perché ci sarà un’impennata delle temperature? Quindi? Che c’è di strano? Nulla di nulla. Al di là dell’entità delle anomalie ...

Temperature aumento in tutta Italia, dopo l'ondata di freddo dei giorni scorsi. Nelle prossime ore un'ondata di caldo si estenderà all'Italia, con temperature che tra oggi e domani, arriveranno in ...È questo il risultato dela causa dei cambiamenti climatici, indotti dal surriscaldamento globale, che sempre più fa sentire i suoi effetti. Condividi: Twitter Facebook Like this: ...In questi giorni ne stiamo leggendo di tutti i colori. E’ vero, arriverà un anticipo primaverile in grande stile e anche stavolta dovremo fronteggiare un’Alta Pressione africana più che mai vogliosa d ...Ondata di gelo anche sulla parte settentrionale del Messico. Gelo siderale è quello che interessa ancora la parte meridionale degli Stati Uniti d’America. Lo Stato maggiormente vestito dal grave malte ...