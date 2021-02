METEO 7 Giorni Anticipo di primavera con l’anticiclone Novità a fine mese

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 19 febbraio 2021)SINO AL 26 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il campo di alta pressione, che si è insediato da qualche giorno sull’Europa centro-meridionale, al momento non riesce ancora a garantire una protezione totale sull’Italia. Modeste infiltrazioni d’aria umida atlantica comportano la presenza di nubi localmente compatte al Nord e sulle regioni tirreniche, con qualche isolato piovasco in Liguria e Val Padana. Le temperature sono risalite diffusamente anche nelle ore notturne ed il freddo deiscorsi è ormai solo un ricordo. La mitezza tenderà a consolidarsi, con valori ovunque nella media o superiori alla media. Il tepore è maggiormente accentuato in quota, con residue sacche d’aria fredda che permangono solo in alcune conche alpine ed appenniniche. Il dominio anticiclonico avrà lunga vita e ci terrà compagnia per altri...