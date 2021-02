Metal Gear, Castlevania e non solo: alcune IP di Konami potrebbero essere sviluppate da studi esterni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il publisher giapponese Konami è al centro dei rumor. Non solo abbiamo visto ancora una volta riaffiorare le indiscrezioni che vorrebbero uno sviluppatore giapponese al lavoro su un reboot di Silent Hill, ma sembra anche che Bloober Team, che ha recentemente lanciato The Medium, potrebbe sviluppare un secondo reboot della serie horror. Tuttavia, non è finita qui, poiché ci sono altri rumor che circondano le IP classiche di Konami. Dopo il suo recente report su Silent Hill, Andy Robinson di VGC ha affermato che Konami sta anche esaminando la possibilità di far sviluppare alcune sue IP a società esterne, dopo le scarse prestazioni di Metal Gear Survive e Contra: Rogue Corps. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il publisher giapponeseè al centro dei rumor. Nonabbiamo visto ancora una volta riaffiorare le indiscrezioni che vorrebbero uno sviluppatore giapponese al lavoro su un reboot di Silent Hill, ma sembra anche che Bloober Team, che ha recentemente lanciato The Medium, potrebbe sviluppare un secondo reboot della serie horror. Tuttavia, non è finita qui, poiché ci sono altri rumor che circondano le IP classiche di. Dopo il suo recente report su Silent Hill, Andy Robinson di VGC ha affermato chesta anche esaminando la possibilità di far svilupparesue IP a società esterne, dopo le scarse prestazioni diSurvive e Contra: Rogue Corps. Leggi altro...

