Messina | tecnico Rigoli esonerato mentre in ospedale lotta contro il Covid

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il rispetto nello sport è un valore molto importante. Ma il calcio certe volte mostra un altro volto. La nuova storia triste arriva dalla Sicilia dove ildell'FC, club di Serie D, Pinoè statosi trovava ricoverato all'dipositivo al. Una decisione arrivata dopo la sconfitta dei giallorossi di mercoledì scorso nel recupero con l'Acireale. Un dirigente della società del presidente Rocco Arena ha telefonato al, assente sulla panchina da cinque partite a causa delle complicazioni legate al, comunicando la decisione nonostante ilsia terzo in classifica ma con due gare da recuperare quindi potenzialmente primo. ...

FC Messina comunica di aver sollevato il sig. Pino Rigoli dall'incarico di allenatore della Prima Squadra ed il sig. Leo Criaco dall'incarico di allenatore in seconda. Il club ringrazia Pino Rigoli e ...