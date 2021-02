(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stati effettuatida parte di Index Research per Piazza Pulita con risultati che indicano una situazione abbastanza in linea con le preferenze di una settimana fa, seppur non manca qualche perdita di consenso per Fratelli d’Italia. Il partito con a capo Giorgiasi è ritrovato a perdere lo 0,3% dopo aver manifestato il suo dissenso al, un voto contrario che è costato una lieve perdita dei consensi. Glidisu GiorgiaDati, quelli emersi con glidi, in antitesi rispetto ad ...

Noovyis : (Meloni paga con gli ultimi sondaggi politici di oggi l’opposizione al governo Draghi) Playhitmusic - - robertospek : @perettk @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @StaseraItalia @rete4 @QuiMediaset_it Appunto.... È pagata da Berlusconi c… - 02giugno : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @02giugno GRAZIE,, LA coerenza paga sempre LA ONOREVOLE MELONI???????????????????????????? - MariAnn08987970 : @Drittorovescio_ DAL 2008, OCCULTATO POTERE ????????100 VIP PARTECIPI, COLLUSI STATO CHIESA, X ANTICRISTO,I POTERI,… - AnnaMar74773335 : RT @frenkevita: @Noiconsalvini #5SAVANTITUTTA #M5Sonestaomorte mo prima gli europei non gli italiani ? MAVFC Meloni e Salvini votano contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni paga

Bufale.net

... mentre laestrae un classico della sinistra radicale, il Bertolt Brecht del 'ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati". Non, la leader di Fratelli ...La struttura per la quale sianche il fitto in quanto sorge in un'area privata, prevede 152 ... Come ha detto più volte la nostra leader Giorgia, facciamo parte di una coalizione , ma siamo ...Non buoni i dati per Meloni e Fratelli d'Italia con gli ultimi sondaggi politici di oggi, in riferimento al governo Draghi ...Draghi evoca San Francesco e a cascata tutti si cimentano in aforismi. Salvini va su Croce,, Gasparri su De Gaulle, Bellanova su Calvino. Gli errori e la fake di Ken il guerriero ...