Mela cotta, un dessert brutto ma gustoso e super dietetico. Solo 150 kcal! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Avete mai assaggiato la Mela cotta? Si tratta di un dessert davvero delizioso. Leggero, delicato e facilmente digeribile, è un fine pasto irrinunciabile. Inoltre, giova molto alla salute. Le sue proprietà, infatti, favoriscono la digestione, combattendo anche l’intestino pigro. Contiene vitamina C e minerali molto utili all’organismo; è decisamente energica e, infatti, è ideale da consumare a colazione, insieme ad un caffè o ad una spremuta d’arancia, oppure come spuntino per ridurre la fame. Non trascurabile poi è il fatto che aiuta anche a combattere il colesterolo, essendo ricca di fibra solubile. Ma non Solo. E’ presente anche la pectina che sostiene la diuresi, eliminando le scorie dall’organismo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come preparare questa ricetta in pochi semplici passi. Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 19 febbraio 2021) Avete mai assaggiato la? Si tratta di undavvero delizioso. Leggero, delicato e facilmente digeribile, è un fine pasto irrinunciabile. Inoltre, giova molto alla salute. Le sue proprietà, infatti, favoriscono la digestione, combattendo anche l’intestino pigro. Contiene vitamina C e minerali molto utili all’organismo; è decisamente energica e, infatti, è ideale da consumare a colazione, insieme ad un caffè o ad una spremuta d’arancia, oppure come spuntino per ridurre la fame. Non trascurabile poi è il fatto che aiuta anche a combattere il colesterolo, essendo ricca di fibra solubile. Ma non. E’ presente anche la pectina che sostiene la diuresi, eliminando le scorie dall’organismo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come preparare questa ricetta in pochi semplici passi. Curiose? ...

nico1971nico : @PAscierto... Ma ha provato la mela cotta di @peppeiodice1? - aamadonnaa : @iochecazzoneso Se le passi una canna una mela cotta - dDinoPirri : @nowayGrace A cena per te mela cotta e camomilla - vale_enne : In Italia operazione gratis e ti tengono in ospedale un mese e mezzo punita con brodino e mela cotta. Ecco perché a… - piru58 : @profmanontroppo Senza il pollo lesso e mela cotta non vale come ospedalizzazione o ricovero in RSA. Regolati : il… -