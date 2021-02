McLaren Artura, cosa c’è dietro la nuova supersportiva ibrida inglese – FOTO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Può un piccolo costruttore inglese battere sul tempo realtà ben più grandi e affermate come Porsche e Ferrari? Sì, se si chiama McLaren: l’azienda di Woking, infatti, ha presentato la Artura, il suo primo modello ibrido plug-in di serie, anticipando il Cavallino di Maranello e la Cavallina di Stoccarda. Artura porta al debutto una nuova architettura di carbonio (che pesa appena 82 kg) e un powertrain elettrificato nuovo di zecca. Partiamo proprio dal motore, alloggiato dietro la cabina passeggeri e davanti all’asse posteriore: si tratta di un V6 3.0 biturbo da 585 cavalli di potenza massima e 585 Nm di coppia motrice (pesa 50 kg in meno rispetto al V8 della 570S, che la Artura rimpiazza), collegato a un motore elettrico (pesa appena 15 kg) da 95 Cv e 225 Nm, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Può un piccolo costruttorebattere sul tempo realtà ben più grandi e affermate come Porsche e Ferrari? Sì, se si chiama: l’azienda di Woking, infatti, ha presentato la, il suo primo modello ibrido plug-in di serie, anticipando il Cavallino di Maranello e la Cavallina di Stoccarda.porta al debutto unaarchitettura di carbonio (che pesa appena 82 kg) e un powertrain elettrificato nuovo di zecca. Partiamo proprio dal motore, alloggiatola cabina passeggeri e davanti all’asse posteriore: si tratta di un V6 3.0 biturbo da 585 cavalli di potenza massima e 585 Nm di coppia motrice (pesa 50 kg in meno rispetto al V8 della 570S, che larimpiazza), collegato a un motore elettrico (pesa appena 15 kg) da 95 Cv e 225 Nm, ...

