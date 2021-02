«Mbappè resti al PSG» | il monito del Ministro dello Sport francese

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Kylianè senza dubbio l'uomo del momento dopo la tripletta in Champions League contro il Barcellona: ecco le dichiarazioni di Marcineanu Roxana Maracineanu,, esortaa restare al Psg. Le sue parole a France Info sul talento classe 1998. «Kylian, devi restare in Francia. Vogliamo continuare a guardarti giocare in questo modo. Abbiamo bisogno di te, il pubblico ha bisogno di te, il PSG ha bisogno di te e i giovani calciatori devono avere degli esempi da seguire».