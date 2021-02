Mbappè giocatore della settimana: il premio in Champions League – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kylian Mbappè completa la sua settimana perfetta in Champions League: nominato giocatore della settimana dopo il tris al Camp Nou – VIDEO Kylian Mbappè completa la sua settimana perfetta in Champions League: il classe 1998 ha steso il Barcellona al Camp Nou con una tripletta completa in cui ha mostrato tutto il suo talento. Per questo motivo, e non solo, Mbappè è stato eletto miglior giocatore della settimana in Champions League a coronamento di una grande prestazione che lancia il Psg verso i quarti di finale. Kylian Mbappé takes Player of the Week for his devastating hat-trick at ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kyliancompleta la suaperfetta in: nominatodopo il tris al Camp Nou –Kyliancompleta la suaperfetta in: il classe 1998 ha steso il Barcellona al Camp Nou con una tripletta completa in cui ha mostrato tutto il suo talento. Per questo motivo, e non solo,è stato eletto migliorina coronamento di una grande prestazione che lancia il Psg verso i quarti di finale. Kylian Mbappé takes Player of the Week for his devastating hat-trick at ...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - Tini97Milan1899 : RT @luk1_m1l4n0: Fortino questo Mbappé... certo non é come Pinamonti, ma é pur sempre un buon giocatore. - luk1_m1l4n0 : Fortino questo Mbappé... certo non é come Pinamonti, ma é pur sempre un buon giocatore. - zelda_legends : @pisto_gol @aledarko @arthurhromelo @PauDybala_JR Ma come?? E Pirlolandia??? Come buttare nel cesso 700 milioni di… - ErbaCulo : @FootballAndDre1 Sempre detto su Mbappè, grande giocatore e buona persona FUORI dal campo, ma in campo ti viene vog… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè giocatore Mbappè giocatore della settimana: il premio in Champions League Kylian Mbappè completa la sua settimana perfetta in Champions League: nominato giocatore della settimana dopo il tris al Camp Nou - ...

Il Ministro dello Sport francese: 'Mbappè, devi restare in Francia! Il PSG e i giovani hanno bisogno di te' Dopo la strepitosa prestazione del Camp Nou, è sceso in campo addirittura il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, che a France Info ha fatto un accorato appello al giocatore: 'Kylian, ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Kyliancompleta la sua settimana perfetta in Champions League: nominatodella settimana dopo il tris al Camp Nou - ...Dopo la strepitosa prestazione del Camp Nou, è sceso in campo addirittura il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, che a France Info ha fatto un accorato appello al: 'Kylian, ...