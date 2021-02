Max Sirena: “Sapete quanti soldi ha portato Luna Rossa ai neozelandesi?”. E su Ben Ainslie… (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giornata di vigilia ad Auckland (Nuova Zelanda), dove stanotte (a partire dalle ore 04.00 italiane) riprenderà la Finale della Prada Cup. Luna Rossa conduce per 4-0 su Ineos Uk, dopo aver vinto brillantemente le quattro regate disputate lo scorso weekend nel Golfo di Hauraki. L’equipaggio italiano andrà a caccia di altri tre successi contro i britannici, in modo da chiudere i conti e guadagnarsi il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Si ritorna in mare dopo un autentico braccio di ferro che ha infiammato il clima negli ultimi giorni. America’s Cup Events (ACE) chiedeva di rinviare la ripresa della contesa alla prossima settimana nella sperava che il lockdown si abbassasse a livello 1, Luna Rossa pretendeva (giustamente) che venisse fatto rispettare il regolamento e ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giornata di vigilia ad Auckland (Nuova Zelanda), dove stanotte (a partire dalle ore 04.00 italiane) riprenderà la Finale della Prada Cup.conduce per 4-0 su Ineos Uk, dopo aver vinto brillantemente le quattro regate disputate lo scorso weekend nel Golfo di Hauraki. L’equipaggio italiano andrà a caccia di altri tre successi contro i britannici, in modo da chiudere i conti e guadagnarsi il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Si ritorna in mare dopo un autentico braccio di ferro che ha infiammato il clima negli ultimi giorni. America’s Cup Events (ACE) chiedeva di rinviare la ripresa della contesa alla prossima settimana nella sperava che il lockdown si abbassasse a livello 1,pretendeva (giustamente) che venisse fatto rispettare il regolamento e ...

infoitsport : America's Cup, New Zealand superiore? Max Sirena: 'Sopra i 13 nodi sono molto veloci' - zazoomblog : America’s Cup New Zealand superiore? Max Sirena: “Sopra i 13 nodi sono molto veloci” - #America’s #Zealand… - Kula_Kittesen : @strozzascotte @lunarossa @Prada @Pirelli Mi dispiace per Max Sirena, ma ho iniziato con 'daje' e finisco con 'daje'. - infoitsport : Prada Cup, Max Sirena: 'Queste barche nella prossima Coppa America andranno a 111 km/h' - strozzascotte : @Kula_Kittesen @lunarossa @Prada @Pirelli Max Sirena dice che 'daje' non va bene: si dice #daicazzo! -