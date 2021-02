Maurizio Costanzo punta il dito: bocciato il GF Vip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maurizio Costanzo boccia il GF Vip. Il reality show, per lui, ha toccato il fondo. Ma di chi è la colpa? Il noto giornalista punta il dito: la responsabilità è loro Fonte foto: Facebook / FacebookNon è un mistero. Maurizio Costanzo non ha mai particolarmente amato il Grande Fratello Vip. Sono state molte le volte in cui il giornalista ha avuto parole critiche nei confronti del reality show di Canale 5. Questa volta, il marito di Maria De Filippi è tornato a parlare del programma condotto da Alfonso Signorini nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dove commenta, dopo aver letto le lettere dei lettori, i principali fatti televisivi e i protagonisti del piccolo schermo. E anche questa volta sono piovute critiche. Secondo una lettrice, quest’anno, con la quinta ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021)boccia il GF Vip. Il reality show, per lui, ha toccato il fondo. Ma di chi è la colpa? Il noto giornalistail: la responsabilità è loro Fonte foto: Facebook / FacebookNon è un mistero.non ha mai particolarmente amato il Grande Fratello Vip. Sono state molte le volte in cui il giornalista ha avuto parole critiche nei confronti del reality show di Canale 5. Questa volta, il marito di Maria De Filippi è tornato a parlare del programma condotto da Alfonso Signorini nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dove commenta, dopo aver letto le lettere dei lettori, i principali fatti televisivi e i protagonisti del piccolo schermo. E anche questa volta sono piovute critiche. Secondo una lettrice, quest’anno, con la quinta ...

