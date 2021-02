Maturità senza scritti | solo un maxi orale E a scuola fino a giugno

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 febbraio 2021) È pronta l’ordinanza che traccia le linee guida per l’esame di maturità 2021. Il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi l’aveva annunciata per la settimana ed ecco allora le indicazioni: come lo scorso anno nessuna prova scritta, ma solo un orale, ampio, da fare in presenza, per i circa 480mila maturandi 2021.