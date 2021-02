Maturità orale dal 16 giugno: esterno solo il presidente. Studenti porteranno elaborato scritto (Di venerdì 19 febbraio 2021) A scuola fino al 30 giugno e la Maturità ed esame di Terza media solo orali, in linea con quanto stabilito per l'esame di Stato dello scorso anno. A differenza del 2020,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021) A scuola fino al 30e laed esame di Terza mediaorali, in linea con quanto stabilito per l'esame di Stato dello scorso anno. A differenza del 2020,...

Ultime Notizie dalla rete : Maturità orale Maturità 2021, ecco come sarà: niente scritti, solo orale e un elaborato concordato con i prof. Ma non tutti saranno ammessi Per quanto riguarda la maturità, la data di inizio è il 16 giugno . Prevede un colloquio orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà assegnato anche in questo caso dai consigli di ...

Il neoministro dell'Istruzione Bianchi chiede con urgenza vaccino per insegnanti e operatori scolastici Poi il capitolo degli esami di maturità: 'Non voglio sentir parlare di tesina! I maturandi sono ... Da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di ...

