Maturità 2021, tutto confermato: ci sarà solo l'esame orale. Indicazioni ufficiali del Ministero dell'Istruzione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono pronte le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì saranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima della loro emanazione.

Bianchi: vaccinare subito gli insegnanti. E sulla maturità: nessuna prova scritta Le difficoltà maggiori, saranno per i ragazzi che dovranno affrontare la maturità. Non vuole sentir parlare di 'tesine' il ministro dell'Istruzione e decide di optare per la cancellazione della prova ...

Le difficoltà maggiori, saranno per i ragazzi che dovranno affrontare la maturità. Non vuole sentir parlare di 'tesine' il ministro dell'Istruzione e decide di optare per la cancellazione della prova