Maturità 2021, il nuovo esame di Stato non avrà lo scritto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Variazione sostanziale effettuata dal nuovo Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a riguardo del prossimo esame di Stato. “Un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe”, questa sarà la sostanziale modifica per la Maturità 2021. Il nuovo Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, entrato al posto dell’uscente Lucia Azzolina, ha già chiaro quale sia la priorità per la scuola. Il 12 febbraio 2021 Patrizio Bianchi viene scelto come nuovo Ministro dell’istruzione nel governo Draghi e giura il giorno seguente al Quirinale, iniziando così il suo mandato. Dunque, come successo per l’esame di Stato del 2020, non ci sarà lo ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Variazione sostanziale effettuata dalMinistro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a riguardo del prossimodi. “Un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe”, questa sarà la sostanziale modifica per la. IlMinistro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, entrato al posto dell’uscente Lucia Azzolina, ha già chiaro quale sia la priorità per la scuola. Il 12 febbraioPatrizio Bianchi viene scelto comeMinistro dell’istruzione nel governo Draghi e giura il giorno seguente al Quirinale, iniziando così il suo mandato. Dunque, come successo per l’didel 2020, non ci sarà lo ...

