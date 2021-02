«MasterChef Italia 10»: perché (solo) Irene meriterebbe la finale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una linea ben marcata dovrebbe separare la personalità dal talento, consentendo a MasterChef Italia di giocare sui personaggi senza, perciò, tradire la ratio dello show, dove la cucina, e questa soltanto meriterebbe di essere protagonista. Cosa, questa, che la decima edizione dello show sembra, però, essersi negata. MasterChef Italia, che giovedì sera ha costretto all’eliminazione Edward e Jia Bi, ha deciso, quest’anno, che la (supposta, suppostissima) piacevolezza di certi concorrenti avrebbe dovuto prevalere sulle loro (platealmente ridotte) capacità culinarie. E così è stato. Monir, miracolato al punto da essersi salvato nello scontro con Max, nonostante un granchio stracotto e asciutto, ha indovinato un solo piatto, e lo ha fatto giovedì sera. Monir è stato giudicato il migliore nella prova indetta da Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin. Ma la vittoria nella preparazione moderna del panettone sembra aver avuto un che di casuale. Perché Monir, nella corsa televisiva di MasterChef, è stato il ragazzo della pasta dura, del pesce stracotto. È stato quello che ha salvato se stesso, quando la propria brigata ha perso; l’unico responsabile del fallimento dei dolci nelle prove in esterna. Eppure, nella cucina di MasterChef, si è sempre tenuto caro il proprio posto, come ha fatto Federica, i cui bassi, raramente nelle edizioni passate, sono stati giudicati perdonabili. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una linea ben marcata dovrebbe separare la personalità dal talento, consentendo a MasterChef Italia di giocare sui personaggi senza, perciò, tradire la ratio dello show, dove la cucina, e questa soltanto meriterebbe di essere protagonista. Cosa, questa, che la decima edizione dello show sembra, però, essersi negata. MasterChef Italia, che giovedì sera ha costretto all’eliminazione Edward e Jia Bi, ha deciso, quest’anno, che la (supposta, suppostissima) piacevolezza di certi concorrenti avrebbe dovuto prevalere sulle loro (platealmente ridotte) capacità culinarie. E così è stato. Monir, miracolato al punto da essersi salvato nello scontro con Max, nonostante un granchio stracotto e asciutto, ha indovinato un solo piatto, e lo ha fatto giovedì sera. Monir è stato giudicato il migliore nella prova indetta da Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin. Ma la vittoria nella preparazione moderna del panettone sembra aver avuto un che di casuale. Perché Monir, nella corsa televisiva di MasterChef, è stato il ragazzo della pasta dura, del pesce stracotto. È stato quello che ha salvato se stesso, quando la propria brigata ha perso; l’unico responsabile del fallimento dei dolci nelle prove in esterna. Eppure, nella cucina di MasterChef, si è sempre tenuto caro il proprio posto, come ha fatto Federica, i cui bassi, raramente nelle edizioni passate, sono stati giudicati perdonabili.

statodelsud : MasterChef Italia, un milione e 80mila spettatori per la puntata con Andrea Tortora - Pino__Merola : MasterChef Italia, un milione e 80mila spettatori per la puntata con Andrea Tortora - SerieTvserie : MasterChef Italia 10, Jia Bi eliminata: il discorso di addio - tvblogit : MasterChef Italia 10, Jia Bi eliminata: il discorso di addio - SkyTG24 : MasterChef Italia, un milione e 80mila spettatori per la puntata con Andrea Tortora -