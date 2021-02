Masterchef, ‘come ti sei rovinato’: concorrente fa imitazione di Cannavacciuolo. Come reagisce lo chef (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ultima puntata di Masterchef 10 ha visto protagonista Antonio non soltanto per la sua attenzione ai piatti, al rispetto delle materie e all’originalità nella presentazione ma anche per la sua insospettabile simpatia. Masterchef 10, Antonio stupisce tutti: il gesto inaspettato L’uomo di ghiaccio si sta sciogliendo tanto da avere l’ardire di proporre l’imitazione di chef Cannavacciuolo davanti al giudice e ai suoi colleghi. Il chimico 26enne, dopo aver elaborato il piatto e ammesso di non essere bravo a cantare Come Monir, ha però voluto ugualmente stupire i tre chef dando la sua versione dei “Porri al forno alla Cannavacciuolo”. Antonio, il concorrente di ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ultima puntata di10 ha visto protagonista Antonio non soltanto per la sua attenzione ai piatti, al rispetto delle materie e all’originalità nella presentazione ma anche per la sua insospettabile simpatia.10, Antonio stupisce tutti: il gesto inaspettato L’uomo di ghiaccio si sta sciogliendo tanto da avere l’ardire di proporre l’didavanti al giudice e ai suoi colleghi. Il chimico 26enne, dopo aver elaborato il piatto e ammesso di non essere bravo a cantareMonir, ha però voluto ugualmente stupire i tredando la sua versione dei “Porri al forno alla”. Antonio, ildi ...

