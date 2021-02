Massimo Boldi pizzicato mentre gira video al volante: 'Ho fatto una cazz**a' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Massimo Boldi pizzicato con lo smartphone al volante. Il popolare attore e comico è finito nel mirino della rubrica 'Vip al volante' condotta da Max Laudadio a 'Striscia la Notizia' . In più di un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021)con lo smartphone al. Il popolare attore e comico è finito nel mirino della rubrica 'Vip al' condotta da Max Laudadio a 'Striscia la Notizia' . In più di un'...

Emmanustorell : @LoneLuxe @repubblica È ironico.....vero? Sarebbe stata più reale se avesse citato Massimo Boldi - semanthide3 : @repubblica Mannaggia, speravo che citasse Massimo Boldi. - saraellex : @quello_con_la_J Il doppiaggio di cannarsi equiparabile solo alla capacità di far ridere di massimo boldi - zippostino : @diiorio_f Stiamo per andare su Marte ma non hanno ancora creato un film di Massimo Boldi che non sia un cinepanett… - rietin_vetrina : Il Terminillo set cinematografico. Ci sono Dieltta Leotta, Massimo Boldi e Cristian De Sica -