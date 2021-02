Mascherine U-Mask Rischio Salute Stop alla vendita dal Ministero

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildellaha imposto lo: delleU-per “Potenziali rischi per la”. Ildellaha disposto “il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Model 2" e “l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. Loè arrivato dopo che i carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni di Trento hanno segnalato alche lesuddette risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”.

I pm, infatti, hanno disposto il sequestro in dieci farmacie milanesi e nella sede della società di 15U -e di 5 filtri, per effettuare le analisi sulla loro effettiva capacità di ...Il Ministero della Salute impone lo stop alla vendita delleU -, perché non sono un dispositivo medico. La decisione arriva dopo l' inchiesta della procura di Milano per frode in commercio e dopo che i carabinieri del Nas di Trento avevano ...Questo inizio di 2021 si era aperto con lo scandalo legato alle mascherine U Mask. Un servizio di Striscia aveva gettato le prime ombre sul dispositivo, ...Il ministero della Salute ha disposto oggi «il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask model 2» e «il ritiro del prodotto» dal mercato.