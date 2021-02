Mascherine U-Mask, il ministero della Salute impone lo stop alla vendita: “Potenziali rischi per la salute” (Di venerdì 19 febbraio 2021) U-Mask, il ministero della salute impone stop alla vendita: “Potenziali rischi per la salute” Il ministero della salute ha disposto “il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2? e “l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. La decisione è stata presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al ministero che le Mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) U-, il: “per la” Ilha disposto “il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Model 2? e “l’adozionemisura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. La decisione è stata presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato alche leU-risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta ...

