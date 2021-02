Marte | Perseverance atterra | c’è vita solo su Focus

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 febbraio 2021), Mars 2020chiama Terra: «Touchdown confirmed». Missione compiuta. Alle 21.55 di ieri (ora italiana), al centro di controllo della Nasa la tensione si scioglieva in un applauso: il vicolo spaziale roverera appenato con successo sul Pianeta Rosso. Un traguardo storico nell’ambito delle esplorazioni planetarie, lanciate ormai verso ambiziosi traguardi. In attesa di analizzare il suolo marziano, la missione avviata ieri ci ha dato un primo riscontro sul fronte televisivo nostrano: c’èsu. La rete tematica Mediaset ha infatti avuto il merito di seguire in diretta, con un programma dedicato, il decisivo ammartaggio, offrendo ai telespettatori i contributi proposti in tempo reale dalla Nasa e dall’Esa. Attraverso la conduzione del giornalista ...