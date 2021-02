Marito mette sui social lo stato 'sono single': il giudice gli addebita la separazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cambiare stato di può essere la prova del tradimento. L'ha deciso il Tribunale di Palmi , in provincia di Reggio Calabria . Cos'era successo? Èil 2013 e il Marito decide di non convivere più con la ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cambiaredi può essere la prova del tradimento. L'ha deciso il Tribunale di Palmi , in provincia di Reggio Calabria . Cos'era successo? Èil 2013 e ildecide di non convivere più con la ...

AndFranchini : Reggio Calabria, marito mette su Facebook lo stato «sono single»: il giudice gli addebita la separazione - claudia60_di : @MarioScelzo1 Assomigliano sempre di più a quel marito che ti cornifica da sempre,poi se ne va da casa e malgrado… - nonnaangela60 : @Gianluc54410558 Ma quando lo chiamo per nome mio marito si mette le mani fra i capelli che non ha perché è pelato!!!! - TRex_odiosuodio : @ilgrandejulien *mette in moto e partono* sai mio marito sta sera usciva con un vecchietto suo amico - chiccamari : @cremino01 @Morbilla_ Ma come fai ad averla, per fortuna non siamo abituate a questa gente e rimaniamo spiazzate, t… -