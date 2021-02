Maria De Filippi ha messo gli occhi su Tommaso Zorzi: presto in un suo programma? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la visita nella Casa del Gf Vip, pare che Maria De Filippi abbia messo gli occhi addosso su Tommaso Zorzi: presto lo vedremo in un suo programma? Fonte foto: Getty Images / FacebookQuel che è certo è che da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è stato l’indiscusso protagonista della quinta edizione del reality. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi che con la sua simpatia e il suo carisma ha conquistato i telespettatori, ma anche gli addetti ai lavori. Pare, infatti, che dopo la visita nella casa più spiata d’Italia, Maria De Filippi sia rimasta piacevolmente sorpresa e colpita dalla figura di Tommaso. Secondo certi rumor, per il ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la visita nella Casa del Gf Vip, pare cheDeabbiagliaddosso sulo vedremo in un suo? Fonte foto: Getty Images / FacebookQuel che è certo è che da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è stato l’indiscusso protagonista della quinta edizione del reality. Stiamo parlando diche con la sua simpatia e il suo carisma ha conquistato i telespettatori, ma anche gli addetti ai lavori. Pare, infatti, che dopo la visita nella casa più spiata d’Italia,Desia rimasta piacevolmente sorpresa e colpita dalla figura di. Secondo certi rumor, per il ...

