Maria De Filippi contro il Festival Di Sanremo: “Non capisco il motivo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vediamo insieme la particolare e forte dichiarazione che ha rilasciato Maria De Filippi, per quanto riguarda il Festival Di Sanremo. Come sappiamo lei è davvero la regina della televisione, stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando davvero tutti stupiti, sul Festival di Sanremo, che inizierà tra meno di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vediamo insieme la particolare e forte dichiarazione che ha rilasciatoDe, per quanto riguarda ilDi. Come sappiamo lei è davvero la regina della televisione, stiamo parlando ovviamente diDe. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando davvero tutti stupiti, suldi, che inizierà tra meno di L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : 'Ho sentito il pezzo di @Gaia_Gozzi, non credo che vada a #Sanremo2021 con lo spirito di piazzarsi, ma ci va per la… - rtl1025 : '#Sanremo2021? Dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico non si capisce perché no, è incomp… - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: Maria De Filippi: “Sanremo 2021 con il pubblico? Perché no” - MondoTV241 : Maria de Filippi: 'Il Festival di Sanremo senza pubblico, non si capisce il perché' #mariadefilippi #sanremo2021 - meta_davide : RT @lusurpateur_: È tutto iconico in questa clip: il cast del primo mitico GF con un esordiente Rocco Casalino, Maria De Filippi fuori dagl… -