Marchese de Sade | Stato francese vuole rotolo maledetto ' 120 giornate di Sodoma' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il manoscritto ha una storia rocambolesca. Acquida un collezionista tedesco, rimase in Germania fino al 1929, quando Maurice Heine, incaricato dal visconte Charles de Noailles acquistò il ''. La moglie del visconte, Marie-Laure, era una diretta discendente delde. Nel 1982 Nathalie, seconda figlia del visconte, prestò il manoscritto ad un amico, Jean Grouet, che poi lo vendette, a insaputa della legittima proprietaria, al miliardario svizzero Gerard Nordmann, celebre collezionista di libri erotici. Al termine della disputa sulla proprietà, finita davanti alla giustizia svizzera, il '' è finito nelle mani del collezionistaGerard Lheritier ed è tornato in Francia giusto in tempo per le celebrazioni dei ...