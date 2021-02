Manifestazioni violente a Barcellona: Cosa sta succedendo nella capitale catalana? (Di venerdì 19 febbraio 2021) nella serata del 17 febbraio sono iniziate Manifestazioni violente a Barcellona, Madrid e altre città spagnole contro l’arresto del rapper Hasel, portato in carcere dopo esser stato accusato di ingiurie alla Corona scritte in alcuni testi delle sue canzoni. Manifestazioni violente a Barcellona: ecco Cosa sta succedendo Negli ultimi tre giorni, nel centro di Barcellona L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 febbraio 2021)serata del 17 febbraio sono iniziate, Madrid e altre città spagnole contro l’arresto del rapper Hasel, portato in carcere dopo esser stato accusato di ingiurie alla Corona scritte in alcuni testi delle sue canzoni.: eccostaNegli ultimi tre giorni, nel centro diL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

serimho2013 : Prima che scrivano stronz. vi spiego quello che è successo. Segui: È stato arrestato un rapper per aver scritto un… - piervi : RT @NessunLuogo24: 'In #Spagna, il rapper #Hasél è stato arrestato per apologia di terrorismo e vilipendio alla Corona nelle sue canzoni. N… - snavajournalist : RT @NessunLuogo24: 'In #Spagna, il rapper #Hasél è stato arrestato per apologia di terrorismo e vilipendio alla Corona nelle sue canzoni. N… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'In #Spagna, il rapper #Hasél è stato arrestato per apologia di terrorismo e vilipendio alla Corona nelle sue canzoni. N… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'In #Spagna, il rapper #Hasél è stato arrestato per apologia di terrorismo e vilipendio alla Corona nelle sue canzoni. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazioni violente Omicidio fidanzati Lecce, al via processo unico imputato Antonio De Marco Rimarrà sempre l'interrogativo di come abbia fatto a compiere un duplice omicidio così efferato un ragazzo chiuso, problematico ma che non aveva mai avuto manifestazioni violente, al massimo solo ...

Omicidio fidanzati Lecce, sì a perizia psichiatrica per De Marco Rimarrà sempre l'interrogativo di come abbia fatto a compiere un duplice omicidio così efferato un ragazzo chiuso, problematico ma che non aveva mai avuto manifestazioni violente, al massimo solo ...

Mafia e Covid, dai nuovi mercati alle manifestazioni violente Verona In Spagna: nuove proteste in vista a Madrid e Barcellona In Spagna si prevedono manifestazioni di protesta nella giornata di oggi e nel week-end dopo una settimana segnata dall'arresto del rapper catalano Pablo Hasél ed episodi di tensione, anche violenti, ...

Pablo Hasél, il rapper che tiene sotto scacco Madrid e Barcellona Notti di scontri tra polizia e manifestanti che protestano per il suo arresto. Il Governo Sanchez si spacca, Podemos contro la legge anti terrorismo ...

Rimarrà sempre l'interrogativo di come abbia fatto a compiere un duplice omicidio così efferato un ragazzo chiuso, problematico ma che non aveva mai avuto, al massimo solo ...Rimarrà sempre l'interrogativo di come abbia fatto a compiere un duplice omicidio così efferato un ragazzo chiuso, problematico ma che non aveva mai avuto, al massimo solo ...In Spagna si prevedono manifestazioni di protesta nella giornata di oggi e nel week-end dopo una settimana segnata dall'arresto del rapper catalano Pablo Hasél ed episodi di tensione, anche violenti, ...Notti di scontri tra polizia e manifestanti che protestano per il suo arresto. Il Governo Sanchez si spacca, Podemos contro la legge anti terrorismo ...