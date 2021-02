Manifattura | progetti di Industria 4 0 | avviso “Made” da 1 | 2 milioni di euro per le Pmi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il competence centerpubblica un bando da 1,2dia sostegno delle piccole e medie imprese manifatturiere italiane per la realizzazione didi4.0. Il bando, che prevede un finanziamento a fondo perduto a copertura del 50% dell’investimento previsto, e’ stato progettato “per promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale – si legge in una nota -, nonche’ la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settorele, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, in coerenza con il quadro degli interventi del Piano nazionale4.0”. Per ogni singolo progetto, che verra’ realizzato all’interno della fabbrica digitale del competence center lombaro, ci sara’ un contributo massimo di 100 mila ...