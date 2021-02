Manchester United | Solskjaer si sbilancia | “Cavani? Siamo contenti di lui | ma valuteremo il suo futuro”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Edinsonresta un rebus.L'attaccante uruguaiano è arrivato a vestire la casacca delall'inizio della stagione sportiva attualmente in corso, collezionando fino a questo momento 24 presenze condite da sette reti. Un bottino mediamente ordinario per il bomber di Salto, che è stato avvicinato da alcune voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano da Old Trafford già dalla prossima annata. Su di lui, infatti, spicca l'interesse di diversi club intenzionati ad aggiudicarsi le prestazioni di un centravanti dall'illustre carriera e dal sensazionale fiuto del gol. Nonostante tale situazione, però, il tecnico dei Red Devils OLe Gunnarha spiegato in conferenza stampa come la fiducia nel Matador sia massima e che tutto l'ambiente è soddisfatto del suo rendimento. ...

