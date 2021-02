Maltempo Usa – Gelo eccezionale in tutto il paese diverse le vittime: in Texas è allarme acqua scoppiano tubi! (Video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Gelo eccezionale che ha colpito il sud degli Stati Uniti continua a mietere vittime e a provocare tantissimi disagi. La situazione più allarmante è quella che riguarda il Texas, dove milioni di persone per giorni sono rimaste senza elettricità e quindi riscaldamento. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, con molte linee elettriche ripristinate ma i texani devono ora affrontare un’altra emergenza, vale a dire quella Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilche ha colpito il sud degli Stati Uniti continua a mieteree a provocare tantissimi disagi. La situazione più allarmante è quella che riguarda il, dove milioni di persone per giorni sono rimaste senza elettricità e quindi riscaldamento. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, con molte linee elettriche ripristinate ma i texani devono ora affrontare un’altra emergenza, vale a dire quella

