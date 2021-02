Malia Obama | niente politica | farà la sceneggiatrice a Hollywood

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla conquista di Hollywood. Malia Obama, prima figlia di Barack e Michelle, è in procinto di cominciare ufficialmente la sua carriera da sceneggiatrice: secondo le ultime indiscrezioni americane, infatti, l’ex First Daughter sarebbe entrata a far parte della «writers’ room» di «Hive», la nuova serie tv che Donald Glover sta preparando per Amazon Prime, ispirata ad un personaggio simile a Beyoncé.

FilippoCarmigna : Malia Obama, la figlia di Michelle e Barack Obama, va alla conquista di Hollywood - ryjekUS : RT @vogue_italia: Malia Obama al lavoro su una serie televisiva che potrebbe coinvolgere Beyoncé - vogue_italia : Malia Obama al lavoro su una serie televisiva che potrebbe coinvolgere Beyoncé - DRepubblicait : Piccole Obama crescono: Malia è entrata nel mondo delle serie tv [di Giulia Mattioli] [aggiornamento delle 11:05] - zazoomblog : Malia Obama pronta al debutto in una serie tv come “writer” - #Malia #Obama #pronta #debutto #serie -

Ultime Notizie dalla rete : Malia Obama

Agenzia ANSA

Negli ultimi anni,Annha concluso stage di un certo livello, come quello per 'Girls', la serie di Lena Dunham. Tra le sue referenze c'è anche la partecipazione a 'Extant', un titolo ...La manda papà? Non proprio. Perchénon segue papà Baracknell'agone politico. Lei preferisce Hollywood… Foto Ap Tra i divi di Hollywood e i potenti della terra,non ha dubbi: preferisce i primi. La ...Secondo indiscrezioni americane, la figlia di Barack e Michelle sarebbe entrata nella «writers’ room» di «Hive», la nuova serie tv che Donald Glover sta preparando per Amazon Prime: il sogno dell’ex F ...Gli Obama conquistano la televisione. Dopo la serie televisiva per bambini con protagonista Michelle Obama, ora un altro membro della ex famiglia presidenziale si dedica alla produzione di contenuti t ...