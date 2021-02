Malia Obama, la figlia di Michelle e Barack Obama, va alla conquista di Hollywood (Di venerdì 19 febbraio 2021) La manda papà? Non proprio. Perché Malia Obama non segue papà Barack Obama nell’agone politico. Lei preferisce Hollywood… Foto Ap Tra i divi di Hollywood e i potenti della terra, Malia Obama non ha dubbi: preferisce i primi. La primogenita di Michelle e Barack Obama ha il pallino del cinema. Una scelta professionale non facile ma che, a soli 22 anni, sta per avere una svolta. L’ex first daugther, infatti, è nello staff degli sceneggiatori della nuova serie che Donald Glover sta preparando per Amazon Prime. Su Hive, questo il titolo provvisorio, si sa pochissimo. L’unica voce che l’Hollywood Reporter è riuscita a ... Leggi su amica (Di venerdì 19 febbraio 2021) La manda papà? Non proprio. Perchénon segue papànell’agone politico. Lei preferisce… Foto Ap Tra i divi die i potenti della terra,non ha dubbi: preferisce i primi. La primogenita diha il pallino del cinema. Una scelta professionale non facile ma che, a soli 22 anni, sta per avere una svolta. L’ex first daugther, infatti, è nello staff degli sceneggiatori della nuova serie che Donald Glover sta preparando per Amazon Prime. Su Hive, questo il titolo provvisorio, si sa pochissimo. L’unica voce che l’Reporter è riuscita a ...

