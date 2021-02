"Mai visto uno spettacolo così disgustoso". Mario Draghi in aula, Vittorio Feltri massacra: "Picco nello spreco di saliva" (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Senato si è svolto il festival della retorica e vincitore è stato come previsto Mario Draghi, sul quale erano puntati i riflettori delle tv. Non poteva essere diversamente. Dopo gli ultimi giorni della politica impegnata a lodare e a leccare senza ritegno il premier, il momento di votare la fiducia ha fatto registrare un Picco nello spreco di saliva. Seguo le vicende del Palazzo da una vita, ma non mi era mai capitato di assistere a uno spettacolo tanto disgustoso sotto il profilo meramente estetico. Draghi ha parlato 50 minuti per illustrare le proprie intenzioni programmatiche. Troppi. Ma di questo va perdonato perché egli non poteva deludere le attese dei senatori, che mentre lo ascoltavano preparavano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Senato si è svolto il festival della retorica e vincitore è stato come pre, sul quale erano puntati i riflettori delle tv. Non poteva essere diversamente. Dopo gli ultimi giorni della politica impegnata a lodare e a leccare senza ritegno il premier, il momento di votare la fiducia ha fatto registrare undi. Seguo le vicende del Palazzo da una vita, ma non mi era mai capitato di assistere a unotantosotto il profilo meramente estetico.ha parlato 50 minuti per illustrare le proprie intenzioni programmatiche. Troppi. Ma di questo va perdonato perché egli non poteva deludere le attese dei senatori, che mentre lo ascoltavano preparavano i ...

